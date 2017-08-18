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Kardemir Karabükspor'da 3 eksik

- Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Karabük ekibinde, sakatlıkları bulunan Latovlevici, Hakan Aslantaş ve kaleci Ahmet Şahin forma giyemeyecek

Kardemir Karabükspor'da 3 eksik

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Lige deplasmanda Gençlerbirliği beraberliği ile başlayan Kardemir Karabükspor, seyircisi önünde çıkacağı sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor.

Karabük ekibinde, sakatlıkları bulunan Iasmin Latovlevici, Hakan Aslantaş ve kaleci Ahmet Şahin, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Teknik direktör Erkan Sözeri'nin, yeni transfer Gheorghe Teodor Grozav'a maç kadrosunda yer vermesi bekleniyor.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir mücadelesini, hakem Fırat Aydınus yönetecek.


- Muhtemel 11


Kardemir Karabükspor'un Medipol Başakşehir maçında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Rybka, Kerim Zengin, Dany, Barış Başdaş, İshak Doğan, Bliznichenko, Poko, Ceyhun Gülselam, Torje, Tanase, Seleznov


- Ligde 11. randevu


Kardemir Karabükspor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 11. randevuya çıkacak.

Geride kalan 10 maçtan Medipol Başakşehir 3, Karabükspor ise 2 defa galibiyetle ayrıldı, 5 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Medipol Başakşehir 16, Karabük ekibi ise 15 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında son olarak geçen sezon 25. haftada İstanbul'da yapılan maç 3-3 tamamlanmıştı.

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KARDEMİR KARABÜKSPORMedipol Başakşehir
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