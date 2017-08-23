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Kardemir Karabükspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

- Kırmızı-mavili ekip, deplasmandaki maçın hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü

Kardemir Karabükspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cuma günü deplasmanda yapacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından kondisyon ve pas çalışması yaptı.

Çift kale maçla tamamlanan idmana, sakatlığı bulunan Iasmin Latovlevici, Serdar Deliktaş ve Kerim Zengin katılmadı. Hakan Aslantaş, kaleci Ahmet Şahin ve Marius Alexe ise takımdan ayrı koştu.

Kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alanyaspor karşısında iyi bir oyunla ilk deplasman galibiyetini almak istediklerini kaydetti.

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