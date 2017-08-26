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Kardemir Karabükspor'da beraberlik üzüntüsü

- Kulüp başkanı Tankut: "Alınan beraberlik ve kaybedilen iki puan bizi üzdü"

Kardemir Karabükspor'da beraberlik üzüntüsü

KARABÜK (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, "Alınan beraberlik ve kaybedilen iki puan bizi üzdü." dedi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi oynamalarına rağmen Alanyaspor maçından beraberlikle ayrıldıklarını belirtti.

Kardemir Karabükspor'un her geçen gün daha iyi futbol oynadığını ve ilk 3 haftada 5 puan topladığını anlatan Tankut, "Gençlerbirliği beraberliği, Medipol Başakşehir galibiyeti ve Alanyaspor beraberliği. İki deplasmandan iki puan alabildik. Dış sahadan galibiyetler almak zorundayız. Aytemiz Alanyaspor karşısında iyi oynadık, galibiyeti de hak ettik. Ancak uzatmalarda karambolden yenen bir gol bunu engelledi. Alınan beraberlik ve kaybedilen iki puan bizi üzdü. Umarım bunu diğer maçlarda telafi ederiz." diye konuştu.

Önlerinde Beşiktaş maçı olduğunu hatırlatan Tankut, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arayı da iyi değerlendirip, sahalarındaki bu maça iyi hazırlanacaklarını kaydetti.

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