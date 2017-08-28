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Kardemir Karabükspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular,...

Kardemir Karabükspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınmanın ardından kondisyon çalışması yaptı ve koştu. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Iasmin Latovlevici, Dany Nounkeu, Barış Başdaş ve Serdar Deliktaş ile ülkelerinin milli takımlarına çağrılan Marius Valerica Gaman ve Olafur Ingi Skulason, antrenmana katılmadı. Sakatlığı bulunan diğer bir oyuncu Hakan Aslantaş ise takımdan ayrı koştu.

Kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçını çok önemsediklerini, iç sahada puan kaybetmek istemediklerini ve buna göre hazırlıklarını sürdüreceklerini kaydetti.

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