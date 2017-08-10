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Kardemir Karabükspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

- Antrenmana, sakatlıkları bulunan Latovlevici, Hakan Aslantaş ve kaleci Ahmet Şahin katılmadı

Kardemir Karabükspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti.

Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadı'nda teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma çalışması yaptı.

İdman, teknik yarı sahada maç ile tamamlandı. Antrenmana, sakat olan Rumen futbolcu Iasmin Latovlevici, Hakan Aslantaş ve kaleci Ahmet Şahin katılmadı.

Kırmızı-mavili ekip, yarın yapacağı idmanın ardından Ankara'ya geçerek kalacağı otelde kampa girecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor karşılaşmasını hakem Koray Gençerler yönetecek.


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