Kardemir Karabükspor'da gözler Alanyaspor maçına çevrildi





KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cuma günü deplasmanda yapacakları Alanyaspor maçından puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Çamlık Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erkan Sözeri, ligin 2. haftasında sahalarında oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Medipol Başakşehir maçında oynanan futbolu devam ettirmek istediklerini belirtti.

Sözeri, Alanyaspor'un önemli futbolculara sahip olduğunu ve onlara göre önlem alacaklarını vurgulayarak, "Alanyaspor deplasmanından çok iyi bir sonuçla, en azından yenilmeden, puanla dönmek en büyük hedefimiz.'' diye konuştu.

Alanyaspor'un takım oyunu oynadığına da değinen Sözeri, şöyle devam etti:

"Alanyaspor'un iki maçta puan alamaması hiçbir şeyi değiştirmez. Bursaspor maçında 2-0 geriden gelip beraberliği yakaladılar. Son dakikada yedikleri golle de 1 puandan oldular. Bu ligde ne küçümsenecek ne de saygı duyulmayacak takım var. Her rakibe saygı duyarak, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarındaki standardı ortaya koyarak, hedefimize adım adım ilerlemek istiyoruz. Bu standardı ortaya koyarsak güzel hedefler peşinde koşabiliriz. Buna oyuncularımız da inanıyor. Bu güzel hedefler de her zaman yukarısı. Bu camiaya yakışır, güzel, saygı duyulacak bir mücadelenin içerisinde olacağız."





- "Seleznov konusunda 8 Eylül'ü sabırla bekliyorum"





Ukraynalı golcüleri Yevgen Seleznov'un adının transferde anılmasının, oyuncunun kafasını karıştırdığını savunan Sözeri, yaz transfer döneminin bitmesini sabırla beklediğini belirtti.

Seleznov'un kırmızı-mavili takımın seviyesinin altında olduğuna değinen deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de yıllarca futbol oynadım. Seleznov, kariyerli ve önemli bir oyuncu ama kafası karışık olduğundan şu an takımın seviyesinin biraz altında. O yüzden çok görev veremiyoruz ama o seviyeye ulaştıracağız ve kendisinden yararlanacağız. Kenarda ısınması ısınmaması oyuncunun da kendi profiline kalmış. Beş dakikalık bir performans, benim için 90 dakikalık performans gibi geçerlidir. Yeter ki o performansı versin. Bu hafta sonradan giren oyuncularımız Osman Çelik, Grozav ve Skulason gerçekten çok katkı verdi. Biz böyle olduğumuz sürece önemli başarılar elde edeceğiz ama Seleznov konusunda 8 Eylül'ü sabırla bekliyorum. 8 Eylül'den sonra ne olacak? Seleznov burada mı, değil mi? Buradaysa kafası da burada olacak. Daha net faydalanacağız diye düşünüyorum."





- Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı





Kardemir Karabükspor, Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada maç yaptı.

Antrenmana sakatlığı bulunan Iasmin Latovlevici ve Hakan Aslantaş katılmadı.