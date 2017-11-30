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Kardemir Karabükspor'da gözler Göztepe maçına çevrildi

- Teknik direktör Popovic: - "Şanssızlıklar yüzünden puanlar alamadık ama yeterli öz güvenimiz var. Artık bu şanssızlığımızı tersine döndürüp bir şekilde 3 puan alacağımıza inanıyorum"

Kardemir Karabükspor'da gözler Göztepe maçına çevrildi


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, 2 Aralık Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Göztepe maçına ilişkin, "Şanssızlıklar yüzünden puanlar alamadık ama yeterli öz güvenimiz var. Artık bu şanssızlığımızı tersine döndürüp bir şekilde 3 puan alacağımıza inanıyorum." dedi.

Popovic, Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe'ye karşı geçmiş maçlarda bir üstünlüklerinin bulunduğunu ve bu üstünlüklerini devam ettirmek istediklerini söyledi.

Göztepe'nin çok iyi organize olan ve kontratağa çıkan iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ifade eden Popovic, "Çok iyi sonuçlar aldılar ve iyi bir sezon geçiriyorlar. Biz de istediğimiz sonuçları alamasak da çok iyi futbol oynuyoruz. Şanssızlıklar yüzünden puanlar alamadık. Ama yeterli öz güvenimiz var. Artık bu şanssızlığımızı tersine döndürüp bir şekilde 3 puan alacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın stada gelip bu önemli maçta bize destek olmalarını istiyoruz. Ben verecekleri o destek karşılığında onlara kendilerini galibiyet için adamış futbolcu topluluğu görecekleri sözünü veriyorum." diye konuştu.


- "Biz bu zorluğu aşacağız"


Kulübün ekonomik açıdan sıkıntı yaşamasına da değinen Popovic, "Finansal olarak bir sıkıntı var ve bunu herkes biliyor. Futbolcularım çok profesyoneller. Bu durumun onları etkilediğini görmüyorum. Antrenmanlara ve maçlara çok iyi bir şekilde çıkıyorlar. Saha içindeki şeyleri kontrol edebiliriz. Diğer meseleler saha dışında kalır. Bu konuda futbolcularım çok iyi izlenim veriyor. Buraya geldiğim için asla pişman değilim. Dünyanın her yerinde, her kulübünde bu tarz sıkıntılar yaşanabilir. Tabii ki bu büyük bir zorluk bizim için. Ama biz bu zorluğu aşacağız. Buna inanıyorum. Bu zorluğu aşıp çok iyi bir konuma geldikten sonra da geriye bakıp sadece ufak bir anı olarak hatırlayacağız.'' sözlerine yer verdi.


- Göztepe maçı hazırlıkları


Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile sahasında karşılaşacak kırmızı-mavili ekip, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Popovic yönetiminde Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde yapılan idmanda, dün İstanbulspor ile oynadıkları ve 2-1 galip geldikleri Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçında forma giyen futbolcular, koşunun ardından teknik çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Dany'nin katılmadığı idmanda diğer futbolcular, kondisyon çalışması ve yarım sahada maç yaptı.

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FutbolGöztepeKardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic
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