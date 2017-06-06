Kardemir Karabükspor'da kamp programı belli oldu

KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yeni sezona Bolu ve Slovenya'da yapacağı kamplarla hazırlanacak.

Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem kamp hem de transferler konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlk olarak kamp programını netleştirdiklerini anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Yeni sezona Bolu ve Slovenya'da yapılacak iki kampla hazırlanacağız. 1 Temmuz'da Bolu'da toplanacağız. Burada 14 günlük bir kamp yapılacak. 3 günlük ara sonrası Karabük'te toplanılacak ve yurt dışı kampı için 18 Temmuz'da Slovenya'da olacağız. Burada da 12 günlük bir kamp yapılacak. Daha sonra çalışmalar Karabük'te tesislerimizde devam edecek."

Gül, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ettiklerini vurgulayarak, "Sözleşmesi̇ bi̇ten arkadaşlarımız var. Takımdan ayrılmak isteyen isimler de olacak. Öncelikle bunları belirleyeceğiz. Daha sonra da takibimizde olan, bazı görüşmeler yaptığımız isimlere yöneleceğiz. Şu durumda bir isim vermemiz doğru olmaz." ifadelerini kullandı.