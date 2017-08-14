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Kardemir Karabükspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

- Futbol şube sorumlusu Gül: "İnşallah sahamızda oynayacağımız ilk maçımızda taraftarlarımızın da destekleriyle ilk 3 puanımızı alırız"

Kardemir Karabükspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile 19 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada maç yaptı.

Antrenmana sakat olan Iasmin Latovlevici, Kerim Zengin, Dany Nounkeu, Hakan Aslantaş ve kaleci Ahmet Şahin katılmadı.


- Gül: "Daha güçlü bir Karabükspor'u izlettirme niyetindeyiz"


Antrenman sırasında gazetecilere açıklama yapan futbol şube sorumlusu Tolga Gül, bu hafta sahalarında oynayacaklarını hatırlattı.

Geçen sezon sahalarında iyi maçlar çıkarttıklarını belirten Gül, "Medipol Başakşehir güçlü bir rakip. Bugün çalışmalara başladık. İnşallah sahamızda oynayacağımız ilk maçımızda taraftarlarımızın da destekleriyle ilk 3 puanımızı alırız." dedi.

Bu sezon daha güçlü bir takım oluşturduklarını ifade eden Gül, ''Tabii bunun sahaya yansıması ve gelen oyuncuların takıma uyumu çok önemli. Bunları da sağladıktan sonra geçen seneden daha güçlü bir Kardemir Karabükspor'u izlettirme niyetindeyiz.'' diye konuştu.

Yevgen Seleznov'un takımdan ayrılmak istediğiyle ilgili yöneltilen bir soruya Gül, şöyle yanıt verdi:

''Geldiği günden itibaren spor kamuoyunun dikkatini çeken bir oyuncu. Çok kısa sürede ilgi topladı, beğeni kazandı. Haliyle bir takım dedikoduları o da duyuyor. Büyük takımlarla adı geçti. Kafası karışmış olabilir. Belki onunla özelde konuşulmuş olabilir. Büyük takımlarla adı geçtiğinde kafa karışıklığını normal olarak karşılıyoruz. Kendisiyle ilgili bize gelen resmi bir teklif yok."

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