Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu OGD beyaz altın
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Kardemir Karabükspor'da transfer

- Kırmızı-mavili ekip, Demir Grup Sivasspor'un oyuncusu Ergin Keleş ile anlaştı

Kardemir Karabükspor'da transfer

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Demir Grup Sivasspor'un oyuncusu Ergin Keleş ile anlaşmaya vardı.

Kulüp başkanı Ziya Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ergin'in Karabük'e gelerek sağlık kontrolünden geçtiğini söyledi.

Keleş'in Karabük'e yabancı olmadığını, daha öncede kadrolarında yer aldığını anlatan Ünsal, "Ergin Keleş ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı. Ön protokol yaptık. Oyuncunun kulübüyle görüşmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacak. Hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ünsal, ayrıca Belçika'nın KV Kortrijk takımında forma giyen Herve Kage ile de görüştüklerini, futbolcunun Karabük'e geldiğini, anlaşmaya varılması halinde sözleşme imzalanacağını sözlerine ekledi.






İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ergin KeleşFutbolHerve KageKARDEMİR KARABÜKSPORSüper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5