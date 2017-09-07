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Kardemir Karabükspor'dan Arakanlı Müslümanlara destek

- Kırmızı-mavili kulübün yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular takımın idmanı öncesi, Arakan'da Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine dikkat çekmek için pankart açtı - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Sözeri: - "Biz Arakan'dakilerin biraz sesi ve nefesi olabilirsek ne mutlu. Dünya ve Türkiye ayağa kalksın ve buna tepki göstersin"

Kardemir Karabükspor'dan Arakanlı Müslümanlara destek

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken; kulübün yöneticileri, teknik heyet ve oyuncular, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine dikkati çekmek için pankart açtı.

Kırmızı-mavili ekibin Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda gerçekleştirdiği idman öncesinde kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Erkan Sözeri ile yardımcıları ve futbolcular, Arakan'da Müslümanlara yönelik saldırılara dikkati çekmek için "Arakan'da insanlık ölüyor, uyan ey Türkiye, uyan ey dünya" yazılı pankartla sahada yer aldı.

Sözeri, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Arakan'da yaşananları televizyonda seyrettikten sonra çok etkilendiğini ve buna duyarsız kalamadıklarını söyledi.

Bugün idmana anlamlı bir pankartla çıkmaya karar verdiklerini anlatan Sözeri, "Orada sadece Müslümanlar ölmüyor, insanlık ölüyor. Bunun Müslümanı, Hristiyanı yok. İnsan insandır her zaman. Ayağa kalkmak gerekir. Buna güçlü bir tepki vermek gerekir. Biz Arakan'dakilerin biraz sesi ve nefesi olabilirsek ne mutlu. Dünya ve Türkiye ayağa kalksın ve buna tepki göstersin. Hepimizin ailesi var. Orada o olaylar olurken burada rahat uyumak çok zor. O yüzden de bu bir çığlık olsun, Türkiye ve dünyaya yayılsın.'' yorumunu yaptı.


- Beşi̇ktaş maçı


Beşiktaş maçına hazır olduklarını ifade eden Sözeri, şöyle devam etti:

"Güzel, coşkulu ve kuvvetli bir mücadeleyle rakibimiz Beşiktaş'ı puansız göndermek hedefimiz. Tabii zor ve önemli bir takımla oynayacağımızın bilincindeyiz. Önemli bir takımla oynamak oyuncuları her zaman daha çok motive eder. Sahamızdaki bu karşılaşmada kendimize yakışır bir şekilde mücadele edip kazanmak istiyoruz. Kazanırsak çok güzel hedeflere koşacağımızı biliyoruz. Rakibimizi oyuncularımıza izlettik. Neler yapabileceğimizi, alacağımız önlemleri anlatacağız. Maçımıza en güzel şekilde çıkacağız, en güzel şekilde bitirmeye çalışacağız."


- Latovlevici transferi


Rumen oyuncuları Iasmin Latovlevici'nin Galatasaray'a transferi konusuna da değinen tecrübeli teknik adam, "Kaliteli oyuncuyu kaybetmek her zaman üzüntü verir. Üzüntü var. Buruk bir sevinç var. Galatasaray, Latovlevici'nin gitmek istediği bir kulüptü. Sezon başında da söylemişti. Dolayısıyla öyle bir hadise çıktıktan sonra buraya adapte olacağı beklenilemez. Kaliteli bir oyuncumuzu kaybettik, üzgünüz. Latovlevici'ye başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Bu arada Kardemir Karabükspor, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarına basına kapalı olarak devam etti.


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