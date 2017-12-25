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Kardemir Karabükspor'dan hakem tepkisi

- Kulüp Başkanı Ünsal: "Böyle bir rezalet olamaz. Çocukların alın terine yazık"

Kardemir Karabükspor'dan hakem tepkisi


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ziya Ünsal, Süper Lig'in 17. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, rakibin attığı golden önce net bir faullerinin verilmediğini iddia etti.

Kaybettikleri iki puana hakemin kararlarının neden olduğunu savunan Ünsal, "Hakemin marifeti sonucu geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Tüm Türkiye seyretsin, bir kere daha kararını versin. Hakemlerin nelere mal olduğunu Türkiye görsün. Böyle bir rezalet olamaz. Çocukların alın terine yazık. Aferin, helal olsun bu maçı yöneten hakeme." diye konuştu.

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FutbolHakem TepkisiKARDEMİR KARABÜKSPORSüperligZiya Ünsal
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