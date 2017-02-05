Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Turizm gelirleri AXA Grup Üst Yöneticisi Lejeune oyun fuarı sağlık harcamaları
BES, Türkiye için büyük bir adım
BES ülke için büyük bir...
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın

Kardemir Karabükspor'dan sportif anlaşma

- Kardemir Karabükspor, Slovakya Süper Ligi takımlarından Sport Podbrezova ile sportif iş birliği anlaşması imzaladı - Kulüp başkanı Tankut: - "Kardemir Karabükspor'u ligde kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz"

Kardemir Karabükspor'dan sportif anlaşma


KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Slovakya Süper Lig takımlarından Sport Podbrezova ile sportif iş birliği anlaşması imzaladı.

Antalya'da bir otelde yapılan törenle imzalanan iş birliğiyle ilgili açıklama yapan Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Daha önce de bazı takımlarla iş birliği anlaşmaları yaptıklarını belirten Tankut, "Kardemir Karabükspor'u ligde kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz. Kulübümüze fayda sağlayacak anlaşmalar yaparak, projeler geliştiriyoruz. İnşallah bu anlaşma da kulübümüz için güzel olacak." diye konuştu.

İmza törenine, Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Sport Podbrezova Kulübü Başkanı Vladimir Sotak ve kulüp yöneticileri katıldı.


- Hazırlık maçı


Öte yandan, Kardemir Karabükspor, iş birliği protokolü yaptığı Sport Podbrezova ile hazırlık maçı yaptı.

Maça Ahmet Şahin, Zec, Poko, Yatabare, Kerim Zengin, Dany, Latovlevici, Gaman, Barış Başdaş, Seleznov, Ceyhun Gülselam 11'i ile çıkan Kardemir Karabükspor, İlhan Depe'nin golüyle karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı.

Karşılaşmayı, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Futbol Şube Sorumlu Tolga Gül, Sport Podbrezova Kulübü Başkanı Vladimir Sotak'ın yanı sıra Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Christoph Daum da takip etti.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Hikmet Ferudun TankutİMZAKarabükKARDEMİR KARABÜKSPORSpor Toto Süper LigSport Podbrezova
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.