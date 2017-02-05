Kardemir Karabükspor'dan sportif anlaşma





KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Slovakya Süper Lig takımlarından Sport Podbrezova ile sportif iş birliği anlaşması imzaladı.

Antalya'da bir otelde yapılan törenle imzalanan iş birliğiyle ilgili açıklama yapan Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Daha önce de bazı takımlarla iş birliği anlaşmaları yaptıklarını belirten Tankut, "Kardemir Karabükspor'u ligde kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz. Kulübümüze fayda sağlayacak anlaşmalar yaparak, projeler geliştiriyoruz. İnşallah bu anlaşma da kulübümüz için güzel olacak." diye konuştu.

İmza törenine, Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Sport Podbrezova Kulübü Başkanı Vladimir Sotak ve kulüp yöneticileri katıldı.





- Hazırlık maçı





Öte yandan, Kardemir Karabükspor, iş birliği protokolü yaptığı Sport Podbrezova ile hazırlık maçı yaptı.

Maça Ahmet Şahin, Zec, Poko, Yatabare, Kerim Zengin, Dany, Latovlevici, Gaman, Barış Başdaş, Seleznov, Ceyhun Gülselam 11'i ile çıkan Kardemir Karabükspor, İlhan Depe'nin golüyle karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı.

Karşılaşmayı, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Futbol Şube Sorumlu Tolga Gül, Sport Podbrezova Kulübü Başkanı Vladimir Sotak'ın yanı sıra Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Christoph Daum da takip etti.



