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Kardemir Karabükspor'un Antalya kampı

- Kırmızı-mavili takım, Belek'teki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Kardemir Karabükspor'un Antalya kampı


ANTALYA (AA) - Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da çalışmalara başladı.

Ligde ilk yarıyı 9 puanla 18'inci ve son sırada tamamlayan kırmızı-mavili ekip, Antalya'nın Serik İlçesi'ndeki Belek Turizm Merkezi'nde kampa girdi.

Karadeniz temsilcisinin, teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği idmana yabancı oyuncular katılmadı. Koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular 2 gruba ayrılarak topla çalıştı.

İkinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek Kardemir Karabükspor, Antalya kampı boyunca 3 hazırlık maçı yapacak.

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FutbolKARDEMİR KARABÜKSPORSüperlig
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