Kardemir Karabükspor'un en istikrarlıları:





KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Sezona ilk 10 hedefiyle başlayan ancak hem sportif hem de ekonomik açıdan zor günler geçiren ve Süper Lig'in dibine adeta demir atan Kardemir Karabükspor'da yabancı oyuncular istikrarlarıyla ön plana çıktı.

Teknik direktör Erkan Sözeri ile 6 maça çıkan ve daha sonra Avustralyalı teknik direktör Tony Popovic ile el sıkışan Kardemir Karabükspor, 15. hafta sonunda yoluna Levent Açıkgöz ile devam etti.

Kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetiminin istifa ettiği Karabük ekibi, olağanüstü genel kurulda iş adamı Ziya Ünsal başkanlığında yeni bir yönetime kavuştu.

Sezonun ilk yarısında oynadığı 17 karşılaşmada, 2 galibiyet, 3 beraberlikle 12 yenilgi alan Karadeniz ekibi, 9 puanla adeta ligin dibine demir attı.





- En istikrarlısı yabancılar





Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalarda 23 oyuncunun forma giyebildiği Karabük ekibinin en istikrarlı oyuncuları yabancılar oldu.

Oynanan 17 karşılaşmanın 15'inde forma giyen Gabonlu milli futbolcu Andre Poko bin 343 dakika süreyle takımının en istikrarlı oyuncusu olarak dikkati çekti.

Poko'yu Rumen oyuncular takip etti. 14 maça çıkan Paul Papp bin 226, 15 maçta forma giyen Gabriel Torje ise bin 161 dakika sahada kaldı.

Kırmızı-mavili ekipte, Hakan Aslantaş, lig maçlarında tercih edilmedi.





- Gol yollarında en etkili isim Yatabare





Kardemir Karabükspor'da ligin ilk yarısında gol yollarındaki en etkili isim Mustapha Yatabare oldu.

Kırmızı-mavili formayla ligde 6 gol atan Yatabare'nin ardından Gabriel Torje, takımına 3 gol kazandırdı. Büyük umutlarla takıma getirilen Ukraynalı oyunculardan Gheorghe Teodor Grozav 2, Yevgen Seleznov ise sadece bir gol kaydetti.

Yerli oyuncularından gol bulamayan Kardemir Karabükspor, iki golünü de rakip oyuncuların kendi filelerini havalandırmasıyla elde etti.

Toplam 14 gole sahip Karabük ekibi, bu sayıyla ligin en az gol atan takımı.





- En hırçın Ceyhun Gülselam





Kırmızı-mavili ekipte, 7 sarı ve 1 kırmızı kart gören Ceyhun Gülselam, en hırçın futbolcu olarak dikkati çekti.

Sezonun ilk yarısında 54 sarı ve 2 kırmızıyla ligin en çok kart gören takımı olan Kardemir Karabükspor'da Papp 3 sarı ve 1 kırmızıyla devreyi tamamladı. Karabük'te Barış Başdaş 8, Poko ve Cristian Tanase ise 6 sarı kart gören oyuncular arasında yer aldı.

Bu oyuncuları 4 sarıyla Dany, 3 sarıyla Gaman, Grozav, Luis Ibanez ve Olafur Skulason, 2 sarıyla Torje, Yatabare ve İlhan Depe, birer sarı kartla da Osman Çelik ile Hamidou Traore takip etti.





- "4 ya da 5 takviye düşünüyoruz"





Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ziya Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini, kent olarak el ele verip bu zorluğu aşmak için önemli adımlar attıklarını söyledi.

Ligin ilk yarısını unutup ikinci yarıda neler yapabileceklerini planlamaya başladıklarını anlatan Ünsal, "İlk olarak altyapı antrenörümüz Levent Açıkgöz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık ve takımın yeni teknik direktörü oldu. Teknik heyetin görüşleri doğrultusunda kaleci Ahmet Şahin'i süresiz kadro dışı bıraktık, Seleznov ile yollar ayrıldı. Rumen oyuncular, Torje, Papp, Tanase ve Grozav'a 5 Ocak'a kadar izin vererek ülkelerine gönderdik. Bu oyuncuların durumlarına göre yeni bir yol haritası belirlenecek. 4 ya da 5 takviye düşünüyoruz." diye konuştu.

Ünsal, bu takımı ligde tutmak için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını, Karabük'e de bunun yakışacağını sözlerine ekledi.



