KARDEMİR'den Karabükspor açıklaması

KARABÜK (AA) - Süper Lig'de mücadele eden Karabükspor'un ana sponsoru olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR), Yöneti̇m Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, "KARDEMİR'in, Karabükspor'un bütün işlerinin detayına kadar girmesini doğru bulmuyorum. Yönetiminin de KARDEMİR tarafından belirlenmesine karşıyım." dedi.

Öz, düzenlediği basın toplantısında, fabrika olarak her zaman Karabükspor'a destek olduklarını, bunun bundan sonra da değişmeyeceğini söyledi.

Fabrika olarak takıma verdikleri desteklerin nerelerde kullanıldığını da bilmek istediklerini anlatan Öz, takımın durumu noktasında yetkili kişilerle görüştüğünü, bu görüşmelerde kulübün ekonomik durumunu masaya yatırdıklarını ifade etti.





- "Yapanın yanına kar kaldı diye bir şey yok"

KARDEMİR'in Karabükspor'a yıllık 8 milyon lira ödeme yaptığını belirten Öz, şunları kaydetti:

"4 yıllık sözleşme yapılmış ve 32 milyon liraya karşı ödeme evrakımızı vermişiz. Bunun da daha yılı gelmedi. 2018 ve 2021 yılını kapsayan bir anlaşma. 32 milyonluk evrak bankaya kırdırılarak tahsilat yapılmış. Senesi ve sezonu gelmeyen 2018-2021 sezonlarında kullanılmak üzere yapılan bir sözleşme çerçevesinde verilen 32 milyon lira ortada yok. Bizim burada yönetimde kaldığımız süre içerisinde yapacağımız hiçbir sözleşme 3 yılı geçmeyecektir. Biz 3 yıllığına seçildik. Ben haddimi aşamam. Keşke bu, senesi geldiğinde verilseydi. Böyle bir tablo var. KARDEMİR, bu kulübe yardımcı olur ama bizim verdiğimiz paraların nerede kullanıldığını öğrenmek isteriz. Bunun mutlaka sorgulanması lazım. Yapanın yanına kar kaldı diye bir şey yok." diye konuştu.





- "İş adamları bir yerlerinden tutsun"



KARDEMİR'in kulübe gereken katkıyı sağlayacağını ancak bunun için şartları olduğunu aktaran Öz, Karabükspor'un hak ve hukukunun mutlaka korunması gerektiğinin altını çizdi.

KARDEMİR'in isim ve forma hakkını mutlaka muhafaza etmesi gerektiğini söyleyen Öz, şunları söyledi:

"KARDEMİR'in, Karabükspor'un bütün işlerinin detayına kadar girmesini doğru bulmuyorum. Yönetiminin de KARDEMİR tarafından belirlenmesine karşıyım. Koskoca Karabük'te Karabükspor'u yönetecek kanaat önderi, bir iş adamı yok mu? Bunu niye zorlamıyorsunuz? İş adamları bir yerlerinden tutsun. Ondan sonra KARDEMİR üzerine düşen neyse yerine getirsin. KARDEMİR Karabükspor'a gerekli miktarda destek olmalıdır ama yönetim işinin de KARDEMİR'e monte edilmesinin ben şahsen doğru olacağı kanaatinde değilim."