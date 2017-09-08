Kariyerine dünya şampiyonluğu eklemek istiyor





OSMANİYE (AA) - ÜMİT KAHRIMAN - Küçük yaşlarda başladığı kick boks sporunda, bugüne kadar 7 Türkiye şampiyonluğu bulunan 28 yaşındaki milli sporcu Uğur Selçuk Öner, katılmaya hak kazandığı Macaristan'ın Budapeşte kentinde yapılacak Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın kazanmak istiyor.

Mili takım antrenörü Kenan Karık yönetiminde Osmaniye'de çalışmalarını sürdüren tecrübeli sporcu, Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda milli formayı giymeyi sabırsızlıkla bekliyor. Point fighting branşında 74 kiloda ringe çıkacak dövüşçü, kariyerine dünya şampiyonluğunu eklemeyi hedefliyor.

Öner, AA muhabirine yaptığı açılamada, haftanın altı günü şampiyonaya hazırlandığını ve altın madalyaya ulaşacağına inandığını söyledi.

İyi antrenörle çalışmanın da sonucu olarak bugüne kadar birçok başarı elde ettiğini aktaran Öner, "Şampiyonalardan tecrübem var, kendime güveniyorum, rakiplerimi de takip ediyorum. Hızlı ve çevikler, ben de hızlı ve çeviğim, onlardan daha tecrübeliyim. İşimin kolay olmadığını biliyorum. Haftada altı gün çalışıyorum. Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olabilmek için 4-5 maç kazanmak durumundayız. Bunu başaracağıma inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Spora 1999'da başladığını anlatan Öner, şöyle devam etti:

"Antrenör ile sporcu arasındaki bağın önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu Kenan hocamla iyi yakaladık ve aramızdaki bağ hiç kopmadı, çeşitli başarılar elde ettim. Uluslararası müsabakalara katıldım. Bu yıl Bolu’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında 74 kiloda şampiyonluk elde ederek Macaristan’da yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Rakiplerimizin büyük bir çoğunluğu her ay başka ülkelere çeşitli turnuvalara gidiyorlar. Bu da onlara tecrübe kazandırıyor. Biz ise ülkemizde yılda 2-3 kez turnuvalara katılabiliyoruz. Burada yöneticilerimize büyük görev düşüyor. Onların desteği ile büyük başarılar elde edebiliriz."





- "Doğru sporcuyu bulmak önemlidir"





Antrenör Kenan Karık da çocuk yaşta çalıştırmaya başladığı sporcusu Öner'in dünya şampiyonluğundan ümitli olduğunu dile getirdi.

Öner'in iyi bir altyapısı olduğunu, büyük hedeflere ulaşabilmek için çok çalıştığını aktaran Karık, "Doğru sporcuyu bulmak önemlidir. İşte bu doğru sporculardan biri Uğur Selçuk Öner'dir. Henüz ilkokuldayken tanıştığımız sporcumuz disiplinli ve planlı çalışmasının sonucu bugüne kadar birçok başarı elde etti. Tarihimizden bu yana bizler savaşçı bir milletiz. Bu özelliğimiz genetik olarak var. Sadece kick boks değil, diğer bireysel sporlarda da büyük başarılara imza atıyoruz. Takım halinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler elde ediyoruz. Bu başarıların devamı açısında destek büyük önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

