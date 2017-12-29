Kars'ta kayak yarışları nefes kesti

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen okullar arası alp disiplini ve snowboard yarışları adeta nefes kesti.

İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen yarışlarda, sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Alp disiplininde, genç erkeklerde Sertaç Güneş, genç kızlarda Nisa Cengiz, yıldız erkeklerde Barış Koç, küçük erkeklerde de Can Göydaş birinci oldu.

Snowboard branşında ise genç erkeklerde Muhammed Boydak, genç kızlarda Büşra Kurtuluş, yıldız erkeklerde Mert Ali Koçoğlu, yıldız kızlarda Selin Gülce Güler birinciliği elde etti.

Yarışlar sonunda sporculara madalya ve ödülleri verildi.

TKF İl Temsilcisi Şinasi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak sporunun bölgede gelişmesi için bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu belirterek, "Burada yaptığımız okullar arası yarışmalarda dereceye giren sporcularımız daha sonra Türkiye genelinde okullar arası şampiyonaya katılacak, ardından dünya okullar arası kayak ve snowboard yarışlarına hazırlanacak. Yarışlarımız çok çekişmeli geçti. Şu anda doğal kar yalnız Sarıkamış'ta var ve biz bunu değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kayak antrenörü Tarkan Usta ise yarışlara alp disiplininde 43, snowboard branşında da 15 sporcunun katıldığını aktardı.