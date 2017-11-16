Kartın rengi İspanya'da sarı, Türkiye'de kırmızı oldu

İSTANBUL - YUNUS KAYMAZ

Süper Lig'in ilk 11 haftasında düdük çalan 20 hakem, 460 sarı ve 38 kırmızı olmak üzere toplam 498 kez kart çıkardı. İngiltere ve Almanya liglerinin toplamından daha çok kırmızı kart gösteren Süper Lig hakemleri, sarı ve toplam kart rakamlarında İspanya ve Fransa'nın gerisinde yer alırken, İngiltere, İtalya ve Almanya liglerine göre daha cömert davrandı.

Hakemler, Paris Saint-Germain'in liderliğinde 12 haftayı geride bırakan Fransa'da 34, İtalya'da 23, İspanya'da 16, İngiltere ve Almanya'da ise 15'er kez kırmızı karta başvurdu.

İspanya'da şu ana kadar oynanan 110 maçta 529'u sarı toplam 545, 119 karşılaşmanın geride kaldığı Fransa'da 482'si sarı toplam 516, İtalya'da 118 mücadelede 435'i sarı toplam 458, İngiltere'de 110 maçta 345'i sarı toplam 360 kart çıkarken, 99 mücadelede 330'u sarı toplam 345 kartın gösterildiği Almanya son sırada kaldı.

Beşiktaş zirvede

Süper Lig'de son iki sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen, bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atan Beşiktaş, Avrupa'nın 5 büyük ligleri baz alındığında en çok kırmızı kart gören takım olarak dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı takımda ilk 11 haftalık maratonda Dusko Tosic, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı. Bu kartlardan dördünü Fenerbahçe ve Karabükspor maçlarında Ali Palabıyık, Gençlerbirliği mücadelesinde de Halis Özkahya gösterdi.

Barcelona ve Bayern Münih "kızarmadı"

Liglerinde zirvede yer alan takımlardan sadece Barcelona ve Bayern Münih geride kalan haftalarda kırmızı kart görmedi.

Süper Lig lideri Galatasaray'da Younes Belhanda, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Premier Lig lideri Manchester City'de Kyle Walker ve Raheem Sterling, Paris Saint-Germain'de Marco Verratti ve Neymar, Lazio'da ise Marco Parolo kırmızı kartla cezalandırıldı.

En çok kartı Çakır gösterdi

Süper Lig'de görev yapan hakemler arasında en çok kırmızı kartı Ali Palabıyık, en çok kartı ise Cüneyt Çakır gösterdi.

Ligin 11 haftalık bölümünde 7 maçta görev yapan 36 yaşındaki Ali Palabıyık, toplam 7 kez kırmızı kartına başvurdu. Palabıyık'ı 6 kırmızı kartla Halis Özkahya, 4 kırmızı kartla da Cüneyt Çakır izledi.

Toplam kart sayısında ise 46'sı sarı toplam 50 kez kartına başvuran Cüneyt Çakır ilk sırada yer alırken, Fırat Aydınus 43'ü sarı toplam 45, Ali Palabıyık da 29'u sarı toplam 36 kartla futbolcuları cezalandırdı.