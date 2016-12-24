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Kasımpaşa, Antalya deplasmanında

- Lacivert-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Antalya deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.

Süper Lig'de, geçtiğimiz hafta, namağlup iki takımdan biri olan Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup eden teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, 14. haftada ise Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Antalyaspor'u yenmesi durumunda devre arasına rakibinin 2 puan üzerinde girme şansı bulunan İstanbul temsilcisi, ligde topladığı 18 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ile yollarını ayıran teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelişiyle yükselişe geçen ve ligde oynadığı son 7 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup olan Antalyaspor ise topladığı 19 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında Antalya Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Kasımpaşa'da, takım kaptanı Adem Büyük'ün, sakatlığı sebebiyle bu hafta da oynaması beklenmiyor.

Müsabaka öncesinde üçer sarı kartı bulunan Andre Castro, Titi ve Abdullah Durak, Antalya'da sarı kart görmeleri durumunda 17. haftada oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.

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