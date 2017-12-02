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Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye konuk oluyor

- Lacivert-beyazlılar, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak

Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye konuk oluyor


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan toplayarak çıkışa geçti.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, geride kalan 13 maçta topladığı 18 puanla haftaya 10. sırada girdi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe ise 23 puan ve averajla üçüncü basamakta yer alıyor.

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Loret Sadiku yarınki maçta forma giyemeyecek.

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FenerbahçeFutbolKasımpaşaSüperlig
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