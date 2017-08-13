Kasımpaşa, kötü istatistiğini terse çevirdi





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Süper Lig'de mücadele ettiği ilk 11 sezonun açılış maçlarında galip gelemeyen Kasımpaşa, son 3 sezonda bu kötü istatistiği tersine çevirdi.

Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde 4 farklı dönemde 14. sezonuna başlayan lacivert-beyazlı ekip, 2017-2018'in ilk haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Müsabakadan 3-1'lik galibiyetle dönen İstanbul temsilcisi, 14. sezon açılış maçında 2. galibiyetini aldı.

Süper Lig'de yaptığı ilk 11 sezon açılış maçında 7 kez mağlup olan Kasımpaşa, 4 müsabakayı berabere tamamlarken, hiç galibiyet alamadı. Sezon açılışlarında yaşadığı sıkıntıyı geride bırakan lacivert-beyazlı takım, son 3 sezonun açılış müsabakalarında 2 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu.





- 11 maçlık golü 3 müsabakaya sığdırdı





Kasımpaşa, ilk 11 sezon açılışında attığı toplam gol sayısını, son 3 sezonda yakaladı.

Süper Lig'de yer aldığı ilk 11 sezonun ilk hafta maçlarında toplam 6 kez fileleri havalandıran lacivert-beyazlılar, son 3 sezonun açılış karşılaşmalarında aynı sayıda gol buldu.





- Yeni transferler iyi başladı





Kasımpaşa'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular, ilk resmi maçlarında skor ve gol pası katkısıyla galibiyeti getirdi.

Lacivert-beyazlı ekip, Alanyaspor'u yeni transferlerden Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet) ve Markus Neumayr ile bu sezon yeniden kiralanan Samuel Eduok'un golleriyle geçti.

Alanyaspor karşısında Neumayr'ın pasında Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçiren Trezeguet, Alman futbolcunun kaydettiği golde de penaltıyı yaptıran isim oldu. İstanbul temsilcisinin Eduok'un ayağından bulduğu 3. golde de pası bir başka yeni transfer Bernard Mensah verdi.





- Sezon açılışları





Kasımpaşa'nın sezonlara göre açılış maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Rakip Skor 1959-1960 İstanbulspor 0 - 1 1960-1961 Göztepe 0 - 0 1961-1962 Fenerbahçe 3 - 4 1962-1963 Keçiörengücü 0 - 2 1963-1964 Galatasaray 0 - 0 2007-2008 Gaziantepspor 0 - 2 2009-2010 Bursaspor 1 - 2 2010-2011 Gaziantepspor 0 - 0 2012-2013 Galatasaray 1 - 2 2013-2014 Kardemir Karabükspor 0 - 2 2014-2015 İstanbul Başakşehir 1 - 1 2015-2016 Gaziantepspor 3 - 0 2016-2017 Trabzonspor 0 - 2 2017-2018 Alanyaspor 3 - 1

Not: Tablonun skor bölümünde ilk takım Kasımpaşa olarak yazılmıştır.





- Öksüz: "Bizim için mutluluk verici bir sonuç"





Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Alanyaspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Karşılaşmayla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Öksüz, "Maçtan önce kazanacağımız yönünde bir hissiyat vardı. Zor hava şartları altında oynanan ama güzel bir maç oldu. Alanya'da inanılmaz bir nem vardı. Ağır hava şartlarında oynanan maçta iki takım da iyi mücadele verdi ama şans bizden yanaydı. Bizim için mutluluk verici bir sonuç. İnşallah devamı da iyi gelir ve güzel bir sezon geçiririz." diye konuştu.

Hasan Hilmi Öksüz, yaz transfer döneminde az ama öz transfer yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yapılan transferler kamuoyunda dikkati çekmedi. Bu sezon önemli takımlardan 6 futbolcu transfer ettik. Bunların bir uyum konusu vardı. İlk maç itibarıyla iyi bir sonuç verdi. Bu böyle devam eder diye umut ediyoruz. Trezeguet, Neumayr ve Mensah'ın iyi performansı bizi gelecek için umutlandırdı. İyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. İyi niyetlerle az ama öz transfer yaptık. Aşırı hiçbir rakama kaçılmadı. 300, 500 ve 600 bin avroluk transferler yapıldı. Gönderdiğimiz oyuncuların çoğunluğunun yıllık ücreti 1 milyon avronun üzerindeydi."

Geçen sezonun sonlarında sakatlanan Fode Koita'nın durumu hakkında da bilgi veren Öksüz, "Koita, ilk yarının sonlarında veya ikinci yarıda takıma katılabilecek. O da bizim için artı bir durum olacak." diyerek sözlerini tamamladı.