Kasımpaşa, lideri konuk ediyor

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında yarın sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Lacivert-beyazlılar, ligin 16. haftasında Gençlerbirliği deplasmanından 1 puanla dönerken, oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamadı.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, topladığı 19 puanla 11. sırada yer alıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki lider Medipol Başakşehir ise geride kalan 16 haftada 33 puan topladı.