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Kasımpaşa, lideri konuk ediyor

- Lacivert-beyazlılar, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

Kasımpaşa, lideri konuk ediyor


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında yarın sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Lacivert-beyazlılar, ligin 16. haftasında Gençlerbirliği deplasmanından 1 puanla dönerken, oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, topladığı 19 puanla 11. sırada yer alıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki lider Medipol Başakşehir ise geride kalan 16 haftada 33 puan topladı.

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FutbolKasımpaşaMedipol BaşakşehirSüperlig
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