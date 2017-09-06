



MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un Senegalli kanat oyuncusu Issiar Dia, Kasımpaşa maçından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Dia, Malatya İnönü Stadı'ndaki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade etti.

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve her geçen gün daha iyi performans gösterdiğini anlatan Dia, "İnşallah performansım devam edecek ve bunu bir golle süsleyeceğim. Fenerbahçe'de bulduğum şansı ve topu burada bulmam biraz zor ama her gelen şansı değerlendireceğiz. Fenerbahçe çok ofansif bir takımdı. Biz de öyle olmaya çalışıyoruz ama biraz zamana ihtiyacımız var." dedi.

Bu hafta deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa karşılaşmasına dikkati çeken Dia, "Kasımpaşa çok iyi bir takım, biz de karşılaşmaya çok iyi hazırlanıyoruz. Kasımpaşa maçından 3 puanla dönmeye çalışacağız." diye konuştu.





- "Kazanmak için gideceğiz"





Evkur Yeni Malatyasporlu forvet oyuncusu Turgut Doğan Şahin de takım olarak iyi durumda olduklarını belirterek, haftalar ilerledikçe daha iyi olacaklarını söyledi.

Eski takımı Kasımpaşa'nın güçlü bir rakip olduğunu olduğunu aktaran Turgut Doğan Şahin, "Milli takım arası iyi geldi. Kasımpaşa deplasmanına kazanmak için gideceğiz. İyi bir analizle, hocamızın vereceği taktikle deplasmandan mutlu döneceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Turgut Doğan Şahin, Türkiye'deki yabancı futbolcu kontenjanı hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Yabancı futbolcu kontenjanını Türk futbolcular olarak eleştirmemizin nedeni yabancılara Türklerden daha fazla değer veriliyor olması. Türk futbolcuların çektiği tek sıkıntı bu. Türk futbolcular sonuna kadar mücadele eder ama kaliteli yabancının gelmesini istiyoruz. Kaliteli yabancının bizim önümüze geçtiği her türlü rekabete hazırız. Ama Türkiye'deki yabancı hayranlığı yeteneğin önüne geçiyor. 'Yeter ki yabancı olsun.' muhabbeti olduğu zaman Türklerin önü kesiliyor. Biz buna karşıyız, yoksa kaliteli yabancı gelsin, biz hiçbir zaman karşı olmayız."