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Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı

Kasımpaşa, iki sezon önce kadrosunda bulunan Nijeryalı stoper Kenneth Omeruo'yu yeniden kiraladı.

Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, iki sezon önce kadrosunda bulunan Nijeryalı stoper Kenneth Omeruo'yu yeniden kiraladı.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere'nin Chelsea takımından 23 yaşındaki Omeruo'nun Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.

Chelsea'nin 2011-2012 sezonunda kadrosuna kattığı Nijeryalı savunma oyuncusu, Hollanda'nın ADO Den Haag ve İngiltere'nin Middlesbrough takımlarında kiralık olarak forma giydi.

İstanbul temsilcisinin 2015-2016 sezonunda Chelsea'den kiraladığı Omeruo, geçen sezonu da Aytemiz Alanyaspor'da geçirmişti.

Muhabir: Emrah Oktay

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Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaKenneth OmeruoSporSüper Lig
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