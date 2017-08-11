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Kasımpaşa, sezonu deplasmanda açacak

Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak.

Kasımpaşa, sezonu deplasmanda açacak

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

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Geçen sezonu 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgiyle 10. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, yeni sezonu Alanyaspor deplasmanında açacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Kadrosunda önemli bir değişime giden İstanbul temsilcisinde, yeni transferler Syam Ben Youssef, Markus Neumayr, Bernard Mensah, Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet), Jhon Murillo ve Michael Rangel, teknik direktör Kemal Özdeş'in görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta lacivert-beyazlı formayı giyecek.

Kasımpaşa'da, geçen sezon sonlarında Atiker Konyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sağ ayak tendonunda kopma meydana gelen Fransız golcü Fode Koita dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Muhabir: Emrah Oktay

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2017-2018 SezonuAlanyasporKasımpaşaSporSüper Lig
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