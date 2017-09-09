Kasımpaşa sil baştan





İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Kasımpaşa, 2017-2018 sezonu birinci transfer döneminde kadrosunu 6'sı kiralık olmak üzere 8 oyuncuyla güçlendirdi.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde geçen sezonu 10. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, yoğun bir transfer süreci geçirdi. İstanbul temsilcisi, transfer döneminde 11 futbolcuyla da yollarını ayırırken, kadrosunu büyük oranda değiştirdi.

Portekiz'in Benfica takımından Jhon Eduard Murillo Romana, İspanya'nın Atletico Madrid ekibinden Bernard Mensah, Kolombiya temsilcisi Junior'dan Michael Rangel, Belçika'nın Anderlecht takımından Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan "Trezeguet", İngiltere'nin Chelsea takımından Kenneth Omeruo ve Tunus'un Esperance takımından, geçen sezon da kadrosunda yer alan Samuel Eduok'u kiralayan Kasımpaşa, Fransa temsilcisi Caen'den Syam Ben Youssef ile İsviçre'nin Luzern takımından Markus Neumayr'ı transfer etti.

Bu oyuncuların dışında Mert Kula, kiralık olarak oynadığı Sarıyer'den döndü.

Takımın geçen sezonki performansında önemli katkıları olan ve sözleşmeleri sona eren Andre Castro, Titi, Tunay Torun ile Vasil Bozhikov ise başka ekiplerle anlaştı.

Sezon sonunda sözleşmesi uzatılan Turgut Doğan Şahin ve kaptan Adem Büyük, Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Guanca, Shala ve Otigba da eski takımlarına dönerken lacivert-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren Aydın Yılmaz herhangi bir takımla anlaşmadı.





- Transferler





Kasımpaşa'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve yollarını ayırdığı futbolcular şöyle:

Gelenler: Jhon Murillo (Benfica-Kiralık), Bernard Mensah (Atletico Madrid-Kiralık), Michael Rangel (Junior-Kiralık), Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan "Trezeguet" (Anderlecht-Kiralık), Kenneth Omeruo (Chelsea-Kiralık), Samuel Eduok (Esperance Tunis-Kiralık), Syam Ben Youssef (Caen), Markus Neumayr (Luzern)

Gidenler: Turgut Doğan Şahin ve Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor), Vasil Bozhikov (Slovan Bratislava), Hamit Yıldırım, Emirhan Emir (İstanbulspor), İsmail Ayaz, Kubilay Akyüz (Eyüpspor), Andre Castro (Göztepe), Cristian Chagas Tarouco "Titi" (Bursaspor), Tunay Torun (Medipol Başakşehir), Aydın Yılmaz

Kiralandığı takımdan dönen: Mert Kula (Sarıyer)







- Yabancı futbolcu sayısı





Lacivert-beyazlı ekibin bu sezon kadrosunda 14'er Türk ve yabancı futbolcu bulunacak.

Kasımpaşa'da Fransa ve Nijerya'dan iki, Kosova, Bulgaristan, Tunus, Çekya, Mısır, Almanya, Gana, Kamerun, Kolombiya ve Venezuela'dan birer futbolcu forma giyecek.





- Yaş ortalaması





Kadrosunda 28 futbolcu bulunduran Kasımpaşa'nın yaş ortalaması 24,1 oldu.

Fransız savunma oyuncusu 32 yaşındaki Oliver Veigneau, lacivert-beyazlı ekibin en tecrübeli ismi olarak ön plana çıktı. Bu oyuncuyu 31 yaşındaki yeni transfer Markus Neumayr takip etti. Kasımpaşa'nın kadrosunda 30 yaş ve üstü sadece 3 futbolcu yer aldı.

İstanbul temsilcisinin en genç futbolcusu ise 17 yaşındaki Ali Göçmen olarak dikkati çekti.