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Kasımpaşa son 4 sezonu arattı

- Lacivert-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk 16 haftasını 12. sırada tamamlayarak son dönemdeki en kötü performansını sergiledi

Kasımpaşa son 4 sezonu arattı


İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Spor Toto Süper Lig'in ilk 16 haftalık kısmını 18 puanla 12. sırada tamamlayan Kasımpaşa, performansıyla geride kalan 4 sezonu arattı.

Sezona Rıza Çalımbay yönetiminde başlayan 4. haftadan itibaren Kemal Özdeş'le yola devam eden lacivert-beyazlılar, Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü küme düşme hattının 6 puan üzerinde tamamladı.

Kasımpaşa devre arasına 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi alarak girdi.

Lacivert-beyazlılar, kulüp başkanı Turgay Ciner'in almış olduğu karar gereği bu sezon kadrosunda küçülmeye gitti ve bu da sonuçlara yansıdı.

Süper Lig'e yükseldiği 2012-2013 sezonundan itibaren ligin ilk yarısında gösterdiği performansla dikkati çeken Kasımpaşa için bu sezon işler çok iyi gitmedi. Lacivert-beyazlılar, ligin ilk 16 haftaları itibariyle 2012-2013'ü 7. (23 puan), 2013-2014'ü 4. (28 puan), 2014-2015'i 7. (23 puan), 2015-2017'yı da 5. sırada (9.) bitirmişti.

Kasımpaşa, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı Trabzonspor, Adanaspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sadece 1 puan alabildi. Bu sonuçlardan sonra Çalımbay'ın yerine göreve getirilen Kemal Özdeş, sonraki haftalarda inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu.

Lacivert-beyazlıların Süper Lig'deki son 5 sezonunda 16. haftalar itibarıyla sonuçları şöyle:


Sezon - 16.haftalar Puan Sıralama Attığı gol Yediği gol 2012-2013 23 7 24 18 2013-2014 28 4 28 19 2014-2015 23 7 28 28 2015-2016 29 5 22 13 2016-2017 18 12 18 25



- İlk 5 haftada galip gelemedi


Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk 5 haftasında oynadığı karşılaşmaların dördünde rakiplerine boyun eğerken, bir kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve galibiyet göremedi.

Sezona 2-0'lık Trabzonspor yenilgisiyle başlayan lacivert-beyazlılar, ilk 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 1 puan toplayarak hayal kırıklığı yaşadı.

İkinci haftada Adanaspor'la berabere kalarak ilk puanını alan Kasımpaşa, ardından sırasıyla Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Bursaspor maçlarından puansız ayrıldı.


- 4 maçta 10 puan

Teknik direktör Kemal Özdeş ile ligdeki ilk galibiyetini 6. haftada Kayserispor karşısında 3-1'lik skorla alan Kasımpaşa, 10. haftaya kadar ise mağlubiyet yaşamadı.

Bu dönemde 8. haftaya kadar ligin namağlup takımlarından biri olan Osmanlıspor'u ilk deplasman galibiyetini alarak yenen lacivert-beyazlı ekip, Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldı ve Aytemiz Alanyaspor'u da 2-1'lik skorla geçmeyi başararak 10 puan topladı.


- İç sahada performansı hayat verdi


Kasımpaşa, iç sahada topladığı puanlar neticesinde küme düşme hattından uzaklaşmayı bildi.

Seyircisi önünde oynadığı ilk karşılaşmada Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki ilk iç saha maçında ise Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu. Ardından 6 iç saha maçında sadece Galatasaray'a mağlup olan lacivert-beyazlılar, ligin 15. haftasında yenilgisiz iki takımdan biri olan Beşiktaş'ı da taraftarı önünde geçmeyi bildi.

Kasımpaşa, ligin ilk 16 haftasında sahasında oynadığı 8 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik alırken, 2 kez de mağlup oldu ve 12 puan elde etti.

Lacivert-beyazlılar sahasında oynadığı bu karşılaşmalarda rakip filelere 12 gol bırakırken, kalesinde 13 gol gördü.


- Deplasmanda 6 mağlubiyet


Kasımpaşa, deplasmanda 8 maçta 6 mağlubiyet aldı.

Lacivert-beyazlı ekip, deplasmanda hiç berabere kalmazken sahadan 2 defa galibiyetle ayrıldı.

İstanbul temsilcisi dış sahada Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor karşısında 3 puan sevinci yaşadı.


- İstikrarsız performans


Kasımpaşa, bu sezonun ilk 16 haftasında sergilediği istikrarsız performansla dikkati çekiyor.

İlk 5 haftada galip gelemeyen Kasımpaşa, sonraki 4 maçta ise yenilmedi. Çıkışını 10. haftaya kadar sürdüren lacivert-beyazlılar, sonraki 4 maçta ise sadece 1 puan alabildi. Kasımpaşa son 3 maçında ise 2 galibiyet elde ederek ilk yarıyı tamamladı.


- Oynadığı maçlar


Kasımpaşa'nın ligin 16 haftalık ilk bölümünde oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle oldu:

1 hafta: Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-0

2. hafta: Kasımpaşa-Adanaspor: 1-1

3. hafta: Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 3-1

4. hafta: Kasımpaşa- Fenerbahçe: 1-5

5. hafta: Bursaspor-Kasımpaşa: 1-0

6. hafta: Kasımpaşa-Kayserispor: 3-1

7. hafta: Kasımpaşa-Gaziantepspor: 0-0

8. hafta: Osmanlıspor-Kasımpaşa: 1-2

9. hafta: Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 2-1

10. hafta: Torku Konyaspor-Kasımpaşa: 2-1

11. hafta: Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor: 2-2

12. hafta: Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: 1-0

13. hafta: Kasımpaşa-Galatasaray: 1-2

14. hafta: Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-1

15. hafta: Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-1

16. hafta: Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1

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FutbolIlk 16 HaftaKasımpaşaSpor Toto Süper LigSüperlig
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