Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ajandasında yatırım var
2017 ajandasında yatırım var
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...

Kasımpaşa'nın devre arası kampı

- İstanbul temsilcisi, hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa'nın devre arası kampı


ANTALYA (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, konakladığı otelin sahasında günü çift antrenmanla tamamladı. Bütün futbolcuların yer aldığı günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Futbolcuların antrenmandaki neşeli tavırları dikkati çekti.

Kasımpaşa, kamp çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AntrenmanFutbolKampKasımpaşaSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.