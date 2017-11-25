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Kasımpaşa'nın konuğu Atiker Konyaspor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa'nın konuğu Atiker Konyaspor

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 7 puan toplayan lacivert-beyazlı ekip, Konya temsilcisine karşı galip gelerek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, Atiker Konyaspor maçı öncesinde topladığı 15 puanla 12. sırada bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında sahasında Fransız temsilcisi Olympique Marsilya ile 1-1 berabere kalan Mehmet Özdilek yönetimindeki Atiker Konyaspor ise 11 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Muhabir: Süha Gür

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