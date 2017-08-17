Kasımpaşa'nın konuğu Beşiktaş

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Lige Alanyaspor deplasmanında başlayan ve aldığı 3-1'lik galibiyetle moral bulan lacivert-beyazlı ekip, 2. haftada son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kasımpaşa, rakibini mağlup ederek 2'de 2 yapmak istiyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak.
Lacivert-beyazlı takımda, uzun süreli sakatlığı bulunan Fode Koita haricinde eksik bulunmuyor.Beşiktaş, ikide iki peşinde
Ligin ilk haftasında Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'ya konuk olacak.2. galibiyetini almaya çalışacak
Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, bunu Kasımpaşa karşısında sürdürmeyi hedefleyecek.
Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini almaya çalışacak.İlk 11
Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı Güneş'in Kasımpaşa karşısında tek değişiklik yapması bekleniyor.
Güneş'in Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle sağ bekte şans bulan Andreas Beck'in yerine bu bölgede Adriano'yu oynatacağı bildirildi.
Beşiktaş, yarınki mücadeleye Fabricio Agosto Ramirez, Adriano, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Cenk Tosun muhtemel 11'le çıkacak.
Muhabir: Emrah Oktay,Ercan Doğan