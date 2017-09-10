Kasımpaşa'nın konuğu Evkur Yeni Malatyaspor

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Lige deplasmanda 3-1'lik Aytemiz Alanyaspor galibiyetle başlayan lacivert-beyazlılar, ardından sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında galip gelerek çıkış yakalamayı hedefliyor.
Ligde geride kalan 3 hafta sonunda Kasımpaşa ile aynı puanda (4) bulunan Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor ise deplasmanda ilk puanını almayı istiyor.
Kasımpaşa ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.