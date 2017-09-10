Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak

Kasımpaşa'nın konuğu Evkur Yeni Malatyaspor

- Lacivert-beyazlılar, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa'nın konuğu Evkur Yeni Malatyaspor


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Lige deplasmanda 3-1'lik Aytemiz Alanyaspor galibiyetle başlayan lacivert-beyazlılar, ardından sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında galip gelerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Ligde geride kalan 3 hafta sonunda Kasımpaşa ile aynı puanda (4) bulunan Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor ise deplasmanda ilk puanını almayı istiyor.

Kasımpaşa ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporFutbolKasımpaşaSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5