İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'yı yeni transferleri sırtladı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: Ortaya koyduğumuz coşku bize bir puan kazandırdıBeşiktaş ilk puan kaybını yaşadıKasımpaşa Alanya'u 3-1 mağlup etti'Alex Ferguson aradı, cevap vermedim'Kasımpaşalı Murillo: Rakip savunma oyuncuları karşımda zorlanacaktır

Ligi deplasmandaki Alanyaspor maçıyla açan lacivert-beyazlı ekip, rakibini 3-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Bu müsabakada İstanbul temsilcisinin golleri yeni transferler Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet) ve Markus Neumayr'ın yanı sıra bu sezon yeniden kiralanan Samuel Eduok kaydetti.

Sezona moralli giren Kasımpaşa, ikinci haftada sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelede iki kez geriye düşen lacivert-beyazlı takım, Neumayr ve Trezeguet'in ayağından gelen gollerle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ligin ilk 2 haftasını 4 puanla geçen Kasımpaşa'da yeni transferler Trezeguet ile Neumayr, attığı gollerle takımı sırtlayan isimler oldu.

Trezeguet, 6 gole ulaştı

Kasımpaşa'nın Belçika'nın Anderlecht takımında kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu, lacivert-beyazlı formayla özel ve resmi maçlarda 6 gole ulaştı.

Sezon öncesinde oynanan hazırlık maçlarında 4 kez fileleri havalandıran Mısırlı futbolcu, ilk 2 maçta birer kez gol sevinci yaşadı.

Hazırlık maçlarında gol atamayan Alman futbolcu Neumayr ise ilk haftadaki Alanyaspor müsabakasının ardından Beşiktaş maçında da fileleri havalandırarak, iki gole attı.

En iyi 2. sezon başlangıcı

Kasımpaşa, Süper Lig'deki en iyi 2. sezon başlangıcını yaptı.

Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde 4 farklı dönemde 14. sezonuna başlayan lacivert-beyazlı ekip, iki haftada 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. İlk 2 haftada 4 puan toplayan Kasımpaşa, tarihinin en iyi 2. sezon başlangıcını gerçekleştirdi.

İstanbul temsilcisi, en iyi sezon başlangıcına ise 2'de 2 yaptığı 2015-2016 sezonunda imza attı.

En golcü sezon açılışı

Kasımpaşa, Süper Lig'de mücadele ettiği sezonların en golcü açılışını yaptı.

İlk 2 haftada Alanyaspor'u 3-1 yenen ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan lacivert-beyazlı takım, toplam 5 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 14. sezonunu geçiren İstanbul temsilcisi, böylece en skorer sezon açılışını gerçekleştirdi.

Kasımpaşa, daha önce 1961-1962 ve 2015-2016 sezonlarının ilk 2 haftasında dörder gol bulabilmişti.

Muhabir: Emrah Oktay