Kastamonu Belediyespor Avrupa mesaisini tamamladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadınlar Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının hazırlıklarını tamamladı.

Hırvatistan temsilcisi Podravka Vegeta ile 9 Eylül'de yapacağı ön eleme maçını kazanması halinde finale yükselecek Kastamonu Belediyespor, finalde başarılı olması halinde Şampiyonlar Ligi grup maçlarına kalan ilk kadın Türk takımı olacak.

Atatürk Spor Salonu'nda son antrenmanını yaparak Türkiye'deki hazırlıklarını tamamlayan Kastamonu ekibinin antrenörü Hakan Günal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ön eleme maçını oynamak üzere yarın Hırvatistan'a gideceklerini söyledi.

Temmuz ayında başladıkları hazırlıklarını Şampiyonlar Ligi'ne göre planladıklarını vurgulayan Günal, "Bu yıl tüm hazırlıklarımızı Şampiyonlar Ligi'ne göre yaptık. Avrupa maçlarına odaklanmıştık. Üç gün sonra ilk maçımızı yapacağız. Hedefimiz rakiplerimizi yenip gruplara kalmak." dedi.

Bugüne kadar Kastamonu'ya ilkleri yaşattıklarını dile getiren Günal, "Önce şampiyon olduk, sonra da Süper Kupayı alarak Kastamonu'ya ilkleri yaşattık. Avrupa'da gruplara kalıp Türkiye'ye bir ilki yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Sporculardan Yeliz Yılmaz da takımda uyumun üst seviyede olduğunu belirtti.

Takım olarak Avrupa'ya şartlandıklarının altını çizen Yeliz Yılmaz, "Bu sene iyi bir hazırlık döneminin ardından Süper Kupa'yı alarak güzel bir başlangıç yaptık. Süper Kupa'yı almak bizim için çok iyi bir motivasyon oldu. Burada elde ettiğimiz başarıyı Şampiyonlar Ligi'ne de taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Hüdaver Eski ise takımın başarılarının tesadüf olmadığını söyledi.

İlk hedeflerinin grupta kalmak olduğunu vurgulayan Eski, "Cumartesi ve pazar maçlar oynayacağız. Bunları geçip gruplara kalan ilk Türk kadın takımı olacağız. İnancımız var. Bu işi başarıp, Türkiye'ye böyle bir mutluluk yaşatmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



