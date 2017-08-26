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Kastamonu Belediyespor, Avrupa'da ilk peşinde

- Hentbolda Bayanlar Süper Lig'in son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek amacında - Antrenör Günal: "Şampiyonlar Ligi gruplarına kalıp, Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz"

Kastamonu Belediyespor, Avrupa'da ilk peşinde


KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Hentbolda Bayanlar Süper Lig'in son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

Kastamonu ekibi, 9 Eylül'de Hırvatistan temsilcisi Podravka Vegeta ile ön eleme maçı yapacak. Bu müsabakayı kazanması durumunda finale kalacak Kastamonu Belediyespor, finalde de galip gelmesi halinde Şampiyonlar Ligi grup maçlarına kalan ilk Türk takımı olacak.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

Kastamonu'da bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Günal, "İlk kez küçük bir şehrin takımı Süper Lig'de şampiyon oldu. Bu ilkleri sürdürmek istiyoruz. Bu ayın sonunda Yenimahalle Belediyespor ile Süper Kupa maçımız var. Bu karşılaşmayla resmi maçlarımıza başlamış olacağız. Süper Kupa maçını kazanıp, Kastamonu'ya bir ilki daha yaşatmak istiyoruz." dedi.


- Asıl hedef Avrupa


Hedeflerinin EHF Şampiyonlar Ligi olduğunu dile getiren Hakan Günal, şöyle devam etti:

"Süper Kupa maçının ardından 9-10 Eylül'de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçımız var. Bizim için asıl hedef orası. Türkiye kadınlar hentbol tarihinde hiçbir takım Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamadı. Erkeklerde var ama kadınlarda ne yazık ki yok. Kastamonu Belediyespor olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalıp, Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Takım olarak biz bu hedeflere inandık ve yapmak istiyoruz."

Elde edilen başarıları bu sezon da sürdürmek istediklerini belirten Günal, "Ligde yine şampiyon olmak istiyoruz. Birbirinden değerli 14 sporcumuz var. Her yönde her pozisyonda kullanılacak sporcumuzun çokluğu bizi güçlü kılıyor. Takımımızın durumu çok iyi." diye konuştu.


- "Türkiye ve Kastamonu'nun adını duyurmak istiyoruz"


Takım kaptanı Serpil İskenderoğlu ise güçlü rakiplerle zorlu maçlar yapacaklarını vurgulayarak, "Bu sezon takıma dünya çapında transferler yaptık. Eski sporcularla yenilerin birbirine alışması bir süre alıyor. Bu nedenle yoğun tempoyla çalışarak takımın birbirini iyice tanıması sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da önemli maçlar yapacaklarının farkında olduklarını dile getiren İskenderoğlu, "Avrupa'da önemli maçlara çıkacağız. Eğer kazanırsak gruplara kalan ilk Türk takımı olacağız. Kastamonu'nun bunu başarması çok anlamlı olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilki başarıp,Türkiye ve Kastamonu'nun adını duyurmak istiyoruz." diye görüşlerini aktardı.


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