Kastamonu Belediyespor, Vaci maçına hazır





KASTAMONU (AA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın Macaristan temsilcisi Vaci ile karşılaşacak Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklarını tamamlandı.

Deplasmandaki ilk maçı 26-24 kazanan Kastamonu Belediyespor, yarın oynanacak rövanş maçında Macar ekibi Vaci'yi ağırlayacak. Kastamonu temsilcisi, Atatürk Spor Salonu'ndaki son antrenmanla karşılaşma öncesi son çalışmasını yaptı.

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen maça konsantre olduklarını belirterek, "İlk maçı 2 farkla almış olmamız turu garantilemiyor. Ekol bir ülkenin temsilcisi ile karşı karşıyayız. Onlarda elinden geleni sahaya yansıtacaklardır. Biz de yansıtmak zorundayız." dedi.

Maç öncesi avantajlı tarafın kendileri olduğunu aktaran Günal, "Şu anda ibre yüzde 60 bizden yana gözüküyor. Mücadele etmeden, kazanma arzunuzu rakibe göstermeden maçı kazanamıyorsunuz. Son ana kadar kazanma arzumuzu ve hırsımızı sahaya yansıtıp, rakibimize gücümüzü kabul ettirip kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Takımda moralleri yerinde olduğunu dile getiren Günal, "Esma dışında önemli bir sakat oyuncumuz yok. Takımın tamamı maça hazır durumda. Yarın maçtan gülerek ayrılan taraf biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Günal, yarın Atatürk Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak maça tüm hentbolseverleri davet etti.

