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Kastamonu Belediyespor, Vistal maçına hazır

- EHF Kupası'nda yarın Polonya ekibi Vistal'ı konuk edecek Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, maç öncesi çalışmalarını tamamladı - Antrenör Günal: "Tüm benliğimizle yarınki maçı düşünüyoruz. Galibiyet aldığımız takdirde gruptan çıkma şansımızı yüzde 50'lere kadar getirmiş olacağız"

Kastamonu Belediyespor, Vistal maçına hazır


KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda yarın Polonya'nın Vistal takımıyla yapacağı C Grubu 2. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vistal maçı hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını tamamladıklarını belirtti.

Takım olarak maça odaklandıklarını aktaran Günal, "Tüm benliğimizle yarınki maçı düşünüyoruz. Galibiyet aldığımız takdirde gruptan çıkma şansımızı yüzde 50'lere kadar getirmiş olacağız." dedi.

Günal, karşılaşma öncesi takımda sakat oyuncunun bulunmadığını belirtti.

Takımın durumunun çok iyi olduğuna işaret eden Günal, "Önemli olan üstüne katarak gitmemiz. Yarınki maçta bunu sağlayacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak maç yarın saat 17.00'de başlayacak.

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EHF KupasıHENTBOLKastamonu BelediyesporPolonyaVistal
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