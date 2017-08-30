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Kastamonu Belediyespor'a coşkulu karşılama

- Hentbolda Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Kastamonu ekibine, kentte karşılama organizasyonu yapıldı

Kastamonu Belediyespor'a coşkulu karşılama


KASTAMONU (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Kastamonu Belediyespor, kentte coşkuyla karşılandı.

İzmir'de dün yapılan maçta Yenimahalle Belediyespor'u 27-26 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan takım için Kastamonu Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Coşkuyla karşılanan takımın antrenörü Hakan Günal, Kastamonu'ya bir ilk yaşattıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu maç geride kaldı. Bizim için şu an önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turunu geçip Türkiye'de bir ilki yaşayabilmek. Bunun için çalışmalara 2 Eylül'de başlayacağız. Ondan sonra da lige konsantre olacağız. Bizim işimiz, verdiğimiz sözleri tutmak. Bunun için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Serpil İskenderoğlu ise Süper Lig şampiyonluğunun ardından kente 2. kupayı getirdikleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "İnşallah devamını da getirmek istiyoruz. İstediğimiz gibi bir oyun oynayamadık ama kupayı almasını bildik. Bu da aslında bizim iyi bir takım olduğumuzu gösterir." ifadelerini kullandı.


- Vali Karadeniz: "Olağanüstü bir başarı"


Karşılamaya katılan Vali Yaşar Karadeniz ise yaptığı açıklamada, "Olağanüstü bir başarı. Bu tür başarılar kolay gelmiyor. Büyük bir emek ve destek gerekiyor. Bizlere Zafer Bayramı'nda bu zaferi yaşatan Kastamonu Belediyespor'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise kupanın kazanılmasının Kastamonu adına gurur verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Taşradan, Anadolu'nun bağrından bir ilden, Kastamonu'dan çıkan Şerife Bacı'nın torunları Süper Kupa'yı kazandılar. Geçen yıl da lig şampiyonu olmuşlardı. Kastamonu için çok büyük bir başarıdır bu. Halkımızdan, bu konularda biraz daha duyarlı olmasını istiyorum. Biz, Şerife Bacıların, Nene Hatunların torunlarının adına bu sportif başarıları sürdürüyoruz. Bu başarı kolay kolay gelmiyor, bu başarı birlik ve beraberlikle gelen bir başarıdır. Başarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Biz desteği Kastamonu halkından alıyoruz, bu da bize yetiyor."


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