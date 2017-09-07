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Kastamonu Belediyespor'da Avrupa heyecanı

- Kastamonu temsilcisi, Norveç'te düzenlenecek Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına katılacak - Antrenör Günal: "Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak. Bunu yaptığımızda Türkiye'ye bir ilki yaşatmış olacağız"

Kastamonu Belediyespor'da Avrupa heyecanı


KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına katılmak için Norveç'e gitti.

Norveç temsilcisi Vipers Kristiansand'ın ev sahipliğinde, Kristiansand kentinde düzenlenecek 1. Grup'ta ilk maçında Hırvatistan ekibi Podravka Vegeta ile 9 Eylül'de karşılaşacak Kastamonu Belediyespor, rakibini geçmesi durumunda finale yükselecek.

Kastamonu Belediyespor, ilk maçta rakibini yenmesi durumunda gruptaki finalde Vipers Kristiansand-Gomel (Belarus) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Finalde galip gelen takım EHF Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazanacak. Grupta dördüncü olan takım EHF Kupası 2. turundan, üçüncü ve ikinci olanlar ise EHF Kupası 3. turundan itibaren yoluna devam edecek.

Kastamonu temsilcisi, finalde başarılı olması halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan ilk kadın Türk takımı olacak.

Kastamonu ekibinin antrenörü Hakan Günal, Norveç'e gitmeden önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Günal, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta Yenimahalle Belediyespor ile oynadığımız ve kazandığımız Süper Kupa maçı bizim için hem teknik hem de moral açısından çok iyi oldu. Bu maçta eksiklerimizi görerek, çalışmalarımıza bu alanlarda yoğunlaştık. Bunun yanında aldığımız Süper Kupa, sporcularımızın moralini oldukça yükseltti."

Kazanmak için yola çıktıklarına işaret eden Günal, "Öncelikli hedefimiz Hırvat rakibimizi yenip, finalde karşımıza çıkacak rakibimizi de geçerek, gruplara kalmak. Bunu yaptığımızda Türkiye'ye bir ilki yaşatmış olacağız." diye konuştu.

Sporcuların başarıya inandığını vurgulayan Günal, "Avrupa'da elimizden gelenin en iyisini yapıp Türkiye'ye bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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