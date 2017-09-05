Kastamonu Belediyespor'da Avrupa mesaisi

KASTAMONU (AA) - Hentbolda Bayanlar Süper Lig'in son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının hazırlıklarını sürdürdü.

Kastamonu ekibi, 9 Eylül'de Hırvatistan temsilcisi Podravka Vegeta ile ön eleme maçı yapacak. Bu müsabakayı kazanması durumunda finale kalacak Kastamonu Belediyespor, finalde de galip gelmesi halinde Şampiyonlar Ligi grup maçlarına kalan ilk Türk takımı olacak.

Atatürk Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren Kastamonu ekibinin antrenörü Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi ön elemeleri mücadelesine kısa bir süre kaldığını söyledi.

Süper Kupa maçının kendileri için oldukça iyi bir sınav olduğunu vurgulayan Günal, "Yenimahalle Belediyespor ile Süper Kupa maçı yaptık ve kupayı alan taraf biz olduk. Süper Kupa maçının ardından yaptığımız tüm hazırlıklar Şampiyonlar Ligi ön elemesi için oldu." dedi.





- "İlkler yaşatmak istiyoruz"





Kastamonu'ya hentbolda önemli başarılar yaşattıklarını kaydeden Günal, "Amacımız, Kastamonu'ya ilkleri yaşatmak. Geçen yıl şampiyon olarak bunu yaptık. Bu yıl, Süper Kupa'yı alarak ikinci bir ilki daha yaşattık. Şampiyonlar Ligi'nde guruplara kalarak yeni ilkler yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Takımın durumundan memnun olduğunu dile getiren Günal, "Süper Kupa maçında gördüğümüz eksiklerimizi tamamlamak için çalışıyoruz. Avrupa'da başarılı olabilmek için biraz daha faul yapıp, daha az top kaybetmemiz gerekiyor. Takımın genel durumu oldukça iyi. Sporcu arkadaşlarımı bugüne kadar gösterdikleri performans dolayısıyla kutluyorum." ifadelerini kullandı.