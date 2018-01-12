Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Kastamonu Belediyespor'da hazırlıklar sürüyor

- EHF Kupası'nda Vistal'ı konuk edecek Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti - Antrenör Günal: "Vistal'ı yendiğimiz takdirde gruptan çıkma yolunda önemli bir virajı geçmiş olacağız"

Kastamonu Belediyespor'da hazırlıklar sürüyor


KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Polonya'nın Vistal takımıyla yapacağı C Grubu 2. hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da elde edecekleri başarının hem kendileri hem de Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürdüklerini vurgulayan Günal, "Pazar günü Polonya'nın Vistal ekibini ağırlayacağız. Takım olarak maça odaklanmış durumdayız. Danimarka'da aldığımız galibiyetin önem kazanması için pazar günü oynayacağımız maçı mutlaka kazanmamız lazım. Vistal'ı yendiğimiz takdirde gruptan çıkma yolunda önemli bir virajı geçmiş olacağız." dedi.

Rakiplerinin oldukça güçlü olduğunu kaydeden Günal, "Polonya takımı, güçlü bir ekip. Şampiyonlar Ligi'nden puan almadan gelmiş olsalar da burada yarı finale çıkma hedefindeler. Biz, Polonya ekibinden daha güçlü bir takımız. Pazar günü seyircimiz önünde bunu göstereceğiz. Üçüncü maçımızı da yine evimizde yapacağız. İyi bir seri yakalayıp, gruptan çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Takımdaki son durumla ilgili bilgi de veren Günal, "Yeliz'in sakatlığı vardı. Şimdi biraz daha toparlandı. Diğer takım arkadaşlarımız genel anlamda iyi. Her şeyimizle hazırız." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda 14 Ocak Pazar günü oynanacak Kastamonu Belediyespor-Vistal maçı, saat 17.00'de başlayacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Hentbol FederasyonuEHFEHF KupasıHENTBOLKastamonu BelediyesporVistal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5