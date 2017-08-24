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Kastamonu'da Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları yapılacak

KASTAMONU (AA) - Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve şapka inkılabının 92. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 28. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları gerçekleştirilecek.Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı...

Kastamonu'da Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları yapılacak

KASTAMONU (AA) - Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve şapka inkılabının 92. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 28. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları gerçekleştirilecek.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, kentteki bir pastanede yaptığı basın toplantısında, at yarışlarının 28'incisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kastamonu halkının geleneksel spor dallarına karşı ayrı bir ilgisinin olduğunu ifade eden Genç, 27 Ağustos Pazar günü yapılacak yarışlara izleyici olarak çevre illerden de katılım beklediklerini kaydetti.

Fatih Sultan Mehmet'in atlarının Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yetiştirildiğini hatırlatan Genç, "Kastamonu'da at yarışlarının yanında kış sporlarında da çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Kastamonu'yu at yarışları merkezi yapmak için çalışıyoruz. Bu arada diğer geleneksel dallarda da çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanan spor dallarını yaşatmak için mücadele ettiklerini belirten Genç, "Pazar günü yapılacak yarışlar atlı okçuluk gösterisi ile başlayacak. Arkasından rahvan, dörtnal ve ithal atların koşuları olacak." diye konuştu.

Toplantıya katılan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Bünyamin Recep Berberoğlu da at yarışları hakkında bilgi verdi.

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28. Geleneksel Atatürk Ve İstiklal Kupası At YarışlarıGünal GençKastamonu
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