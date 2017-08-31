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Kayaalp, İzzetbegoviç'in kabrinde

- Dünya ve Avrupa şampiyonu mili güreşçi Rıza Kayaalp, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti - Milli güreşçi Kayaalp: "Hem şampiyonlukla hem de bu tür projelerde yer alarak, gençliğimize güzel örnek olabildiğimizi düşünüyorum"

Kayaalp, İzzetbegoviç'in kabrinde

SARAYBOSNA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrine ziyarette bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) gönüllüsü olarak kurban dağıtım faaliyetlerine katılmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kovaci Şehitliği'ndeki Aliya İzzetbegoviç'in kabrine geldi. Rıza Kayaalp, İzzetbegoviç'in kabri başında okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi ve dua etti.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulanan Kayaalp, İzzetbegoviç'in büyük bir lider olduğunu söyledi.

Her yıl Kurban Bayramı'nda gönüllü olarak başka bir ülkeye gittiklerini, bu yıl ise Bosna Hersek'e geldiklerini kaydeden Kayaalp, bayramda ihtiyaç sahiplerine TDV ile kurban eti dağıtacaklarını belirtti.

Kayaalp, yardım yaparak gençliğe güzel bir örnek teşkil ettiğini belirterek, "Dünya şampiyonluğunun ardından 'Niye tatil yapmıyorsun' diyebilirler ama gönlümden geldiği için bunu tercih ediyorum. Hem şampiyonlukla hem de bu tür projelerde yer alarak gençliğimize güzel örnek olabildiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Milli güreşçi, kurban bağışlarının yerine ulaşmasına vesile olmak istediğini de vurguladı. Kayaalp, kabir ziyareti sonunda oradan geçen yaşlı bir Boşnak kadının elini öptü.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'u da makamında ziyaret eden Rıza Kayaalp, bayramını Bosna Hersek'te geçirecek.

Kayaalp'e, temaslarında TDV yetkilileri ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekRıza KayaalpTDV
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