Kayak malzemeleri alışverişi hareketlendi

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Yağışlarla birlikte kayak merkezlerinde kar kalınlıklarının artması ve yarıyıl tatilinin yaklaşması kayak malzemeleri alışverişlerinde de hareketliliğe yol açtı. Kayak yapmak isteyenlerin tercihlerinde termal özellikteki kıyafetler öne çıkarken, yapılacak harcamanın boyutları da kullanılacak malzemelerin türüne ve özelliklerine göre değişlik gösteriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kayak kıyafetlerinin termal ve su geçirmez olması önem taşıyor. Mont, pantolon, içlik ve kar botu başlıca kayak kıyafetleri arasında yer alıyor. Bu giyeceklerin toplam fiyatı, özelliklerine göre 380 ile bin 600 lira arasında değişiyor.

Kask, kırılmaz camdan gözlük, baton ve diğer koruma ekipmanları kayak esnasında güvenliği sağlamak için kullanılıyor. Bu ekipmanlar için 240 ile 800 lira arasında harcama yapmak gerekiyor.

Soğuktan korunmak için termal özellikte maske, bere, boyunluk, bandana, çorap ve eldiven gibi aksesuarlar da kullanılıyor. Bu aksesuarların hepsine sahip olmak gerekmese de satın almak isteyenlerin harcamaları 90 lira ile 480 lirayı buluyor.

Kayak ve "snowboard"lar ile bunların ayakkabıları, yeni başlayanlar için maliyeti artıran unsurlar olarak dikkati çekiyor. Bu sebeple kayağa yeni başlayacakların bu malzemeleri satın almak yerine kiralamaları öneriliyor. Kendi "snowboard" ya da kayağına sahip olmak isteyenlerin 800 lirayı, bunların özel ayakkabılarını edinmek isteyenlerin de 500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu malzemeleri kiralamanın bedeli ise günlük 100-120 lira arasında değişiyor.

Ayrıca, kar yanıklarını önlemek için güneş kremi ve soğuk havanın neden olabileceği çatlakları engellemek için de el ve dudak kremlerinin kullanılması tavsiye ediliyor. Bu ürünler için yaklaşık 40 liralık harcama gerekiyor.

Bu fiyatlar dikkate alındığında, kayak yapmanın toplam maliyeti yaklaşık 850 liradan başlıyor. Özellikle yağışlarla kar kalınlıklarının artması ve yarıyıl tatilinin yaklaşması nedeniyle kayak alışverişinin daha da hareketlenmesi bekleniyor.

- Kayak malzemeleri için 5 yılda 19,8 milyon dolarlık ithalat

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, popüler bir kış sporu olan kayak için Türkiye'de 2013-2017 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde yaklaşık 19,8 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

Söz konusu dönemde 7,3 milyon dolarlık kar kayağı ithal edilirken, kayak bağlayıcıları ithalatı yaklaşık 2,7 milyon dolar oldu.

Kayak kıyafetleri için 3 milyon dolar, kayak ayakkabıları için 5 milyon dolar harcandı. Diğer kayak ekipmanları için de 1,7 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Geçen yılın 10 ayında ise 341 bin dolarlık kar kayağı, 296 bin dolarlık kayak bağlayıcısı, 80 bin dolarlık kayak kıyafeti, 429 bin dolarlık kayak ayakkabısı ve 156 bin dolarlık diğer kayak ekipmanları ithal edildi.

2013-2017 yıllarında ve geçen yılın 10 ayında gerçekleştirilen kayak malzemelerinin ithalat miktarları (bin dolar) şöyle:

2013-2017 2018 (Ocak-Ekim)Kar kayakları7.318341Kayak bağlayıcıları2.675296Kayak kıyafeti3.02680Kayak ayakkabıları5.030429Diğer kayak ekipmanları1.749156Toplam19.7981.301