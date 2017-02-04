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Kayakçılar Palandökön'e Bitlis'te hazırlanıyor

- Alp Disiplini A1-A2 Ligi 2. Ayak Kayak Yarışması'na hazırlanan sporcular, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Bitlis'te çalışıyor - Alp Disiplini Kayak Antrenörü Erem: "Türkiye şampiyonlukları ve milli takıma sporcu göndermeyi hedefledik. Milli takımda da ülkemizi temsil edecek sporcuları yetiştirmeyi planlıyoruz. Palandöken'de yapılacak yarışmada çok fazla madalya bekliyoruz"

Kayakçılar Palandökön'e Bitlis'te hazırlanıyor


BİTLİS (AA) - Kayakçılar, Erzurum'da Palandöken'de 7-9 Şubat'ta düzenlenecek Alp Disiplini A1-A2 Ligi 2. Ayak Kayak Yarışması'nda başarılı sonuçlar almak için hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Bitlis'te hazırlıklarını sürdürüyor.

İl merkezinde bulunan ve Türkiye'nin en dik kayak pistleri arasında yer alan Erhan Onur Güler Kayak Merkezi'nde antrenman yapan kayakçılar, her gün 6 saat süren zorlu bir antrenmanla yarışmaya hazırlanıyor.

Alp Disiplini Kayak Antrenörü Yusuf Ziya Erem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların antrenmanları tüm hızıyla sürdürdüğünü söyledi.

Yoğun bir çalışma temposuyla şampiyonaya hazırlandıklarını vurgulayan Erem, "Valiliğimiz de bize büyük destek sunuyor. Sabah 4, öğleden sonra da 2 saat olmak üzere günde 6 saat antrenman yaparak yarışmaya sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Pistimiz çok güzel ve elverişli. Türkiye'nin en dik pistlerinden biri. Türkiye şampiyonlukları ve milli takıma sporcu göndermeyi hedefledik. Milli takımda da ülkemizi temsil edecek sporcuları yetiştirmeyi planlıyoruz. Palandöken'de yapılacak yarışmada çok fazla madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Isparta'dan gelerek antrenmanlara hazırlanan 17 yaşındaki Nazlıcan Yüzgül ise 11 yıldır kayak yaptığını ve Türkiye çapında derecelerinin bulunduğunu belirtti.

Genç sporcu, Ispartalı olmasına rağmen Bitlis adına yarışacağını anlatarak, Türkiye çapında güzel dereceler yapmayı hedefliyorum. Bunun için de burada günde çift antrenman yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yarışma olduğu için yoğun bir çalışma içindeyiz." şeklinde görüşlerini aktardı.

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