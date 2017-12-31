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Kayaklı Koşu FIS Yarışları

- Erzurum'da düzenlenen yarışlar başladı

Kayaklı Koşu FIS Yarışları


ERZURUM (AA) - Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ve Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) ortaklaşa düzenlediği Kayaklı Koşu FIS Yarışları, Erzurum'da başladı.

Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve üç gün sürecek organizasyona Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden 44 sporcu katılıyor.

Erkek ve kadın sporcular, kayaklı koşu kategorisindeki ilk gün yarışlarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

İlk gün yarışları sonucunda 5 kilometre klasik yarışında kadınlarda Ayşenur Duman birinci, Yunan Maria Ntanou ikinci ve Seher Kaçmaz üçüncü oldu.

Erkekler 10 kilometre klasik yarışında ise Hamza Dursun birinci, Ömer Ayçiçek ikinci ve Amed Oglago üçüncülüğü elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
ErzurumFISKayaklı Koşu
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