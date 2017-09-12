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Kaykay Federasyonu ilk başkanını seçti

- Sedat Çelenk, 27 delegeden 22'sinin oyuyla başkanlığa seçildi - Çelenk: "Kaykay branşında olimpik yolculuk Türkiye'de de başladı"

Kaykay Federasyonu ilk başkanını seçti


ANKARA (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi olimpik olan kaykay branşında ilk başkanlık seçimi heyecanı yaşandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında yapılan federasyonun ilk genel kurulunda 27 delegenin 22'si oy kullandı.

Başkanlığın tek adayı Sedat Çelenk, 22 oyla Kaykay Federasyonunun ilk başkanı seçildi.

Çelenk, başkan seçilmesinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayırlısıyla kaykay branşında olimpik yolculuk Türkiye'de de başladı." dedi.

Çok küçük yaşta spora kaykay ile başladığını daha sonra snowboard ve kitesurf branşlarında Türkiye şampiyonlukları elde ettiğini dile getiren Çelenk, "Olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak için yola çıkıyoruz. Branşın sosyal sorumluluk tarafına da ağırlık vereceğiz. Bize inanan herkese öncelikle bakanımıza, genel müdürümüze ve tüm teşkilata teşekkür ederim. Tüm heyecanımızla yolculuğa başlıyoruz." diye konuştu.

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