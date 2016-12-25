Kayserispor 7 maç sonra galip geldi

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, Kardemir Karabükspor'u 2-0 yendi. Kayserispor, Süper Lig'de 7 maç sonra galip geldi.



Ligin sekizinci haftasında 21 Ekim'de deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada galip gelemedi. Bu süreçte Osmanlıspor ile berabere kalan Kayseri temsilcisi, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Adanaspor'a yenildi.



Süper Lig'de 15. haftayı 9 puanla 18. ve son sırada geçen Kayserispor, Kardemir Karabükspor galibiyetiyle 12 puana ulaşarak 16. sıraya yükseldi.



Maçın 15. dakikasında hakem Halil Umut Meler'in Kayserispor lehine penaltı verip Kardemir Karabüksporlu Dany'yi kırmızı kartla oyun dışında bırakması tartışmalara neden oldu. Bu dakikada Nakoulma'nın ceza sahası içinde vuruşunda kaleye yönelen topa Dany'nin elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Meler penaltı kararı verdi ve futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Bu pozisyonda başta Dany olmak üzere Kardemir Karabüksporlu futbolcular elle müdahale olmadığı gerekçesiyle yoğun biçimde hakem Meler'e itirazda bulundu. 17. dakikada Kayserispor'da penaltı atışını kullanan Deniz Türüç, düzgün vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0



Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarı

57. dakikada Latovlevici'nin kullandığı serbest atışta, ceza sahası içinde Barış Başdaş'ın topa vuruşunda kaleci Muammer Yıldırım direğin dibinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak gole izin vermedi.



60. dakikada Traore'nin kullandığı köşe atışında, Yatabare'nin ceza sahası içinde kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu uzaklaştıran savunma tehlikeyi önledi.



84. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Murat Duruer'in ara pasında ceza sahasında topu kontrol eden Welliton, ilk vuruşunda kaleci Adriano'dan dönen meşin yuvarlağı ikinci vuruşunda filelerle buluşturdu: 2-0



Kayserispor karşılaşmayı 2-0 kazandı.

