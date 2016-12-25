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Kayserispor 7 maç sonra kazandı

- Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ligde galibiyet hasretine son verdi

Kayserispor 7 maç sonra kazandı

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 16. haftada Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenen Kayserispor, 7 maç aradan sonra ligde 3 puan elde etti.

Ligin sekizinci haftasında 21 Ekim'de deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada galip gelemedi. Bu süreçte Osmanlıspor ile berabere kalan Kayseri temsilcisi, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Adanaspor'a yenildi.

Süper Lig'de 15. haftayı 9 puanla 18. ve son sırada geçen Kayserispor, Kardemir Karabükspor galibiyetiyle 12 puana ulaşarak 16. sıraya yükseldi.

Kayseri temsilcisi, ligde ikinci bölümün başlayacağı 17. haftada, lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

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FutbolKayserisporSüperlig
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