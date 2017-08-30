Kayserispor Başkanı Bedir'den transfer açıklaması





KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Marius Sumudica'yla bir toplantı yaptıklarını ve takımın son durumunu değerlendirdiklerini söyledi.

Sarı-kırmızılıların, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bedir, Rumen teknik adamla yaklaşık 3 saat süren toplantı yaptıklarını belirtti.

Transfer konusunda Sumudica'nın görüşünü aldığını dile getiren Bedir, "Daha önce hocamızla bir şeyler konuşmuştuk ama oynamış olduğumuz hazırlık maçları ve 3 lig maçından sonra da fikirlerinde değişim olup olmadığı noktasında görüş alışverişi yaptık. Kayserispor nasıl daha iyi olur, neler yapılırsa daha başarılı oluruz konusunda fikir beyanında bulunduk." dedi.

Sumudica'nın transfer için ısrarcı olmadığını vurgulayan başkan Bedir, şunları kaydetti:

"En son bir futbolcumuzun haksız fesihle kulübümüzden ayrılmış olmasıyla forvet hattında sayısal bir eksilme yaşadık. Hocamızın düşüncesi, elindeki elemanlarla orayı kapatabileceği noktasında. Eğer kulüp bünyesine uyan, aranan özelliklere uygun bir oyuncu bulunursa da hayır demeyeceğini söyledi. Daha önce temasta bulunduğumuz oyuncularla görüşmeye devam ediyoruz. Kayseri'nin ekonomik şartlarına uyan, mevcut kadroda da sıkıntı yaratmayan bir birliktelik oluşturabilirsek transfer yaparız. Hocamız transfer için 'olmazsa olmaz' demiyor, 'Şubata kadar da bu kadroyla gidebiliriz.' diyor. Biz de biraz tedbirli olmaya çalışıyoruz. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Sivasspor maçı öncesi her şey açıklığa kavuşur."

Öte yandan Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak Kayserispor, 3 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı.

Teknik direktör Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan Asamoah Gyan ile Ryan Mendes katılmadı.

Kayserispor, hazırlılarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.